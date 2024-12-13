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Карло Анчелотти высказался о серьёзности травмы Килиана Мбаппе

Карло Анчелотти высказался о серьёзности травмы Килиана Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме форварда мадридской команды Килиана Мбаппе в преддверии матча 17-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано». Встреча состоится в субботу, 14 декабря.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травма Килиана Мбаппе несерьёзная. Он выбыл на завтра, но он поедет в Катар, и мы посмотрим, сможет ли он играть без рисков для здоровья», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, француз получил травму в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Француз был заменён на 36-й минуте игры. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

18 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2024, в котором мадридский «Реал» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Египет) — «Пачука» (Мексика).

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