Карло Анчелотти высказался о серьёзности травмы Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме форварда мадридской команды Килиана Мбаппе в преддверии матча 17-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано». Встреча состоится в субботу, 14 декабря.

«Травма Килиана Мбаппе несерьёзная. Он выбыл на завтра, но он поедет в Катар, и мы посмотрим, сможет ли он играть без рисков для здоровья», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, француз получил травму в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Француз был заменён на 36-й минуте игры. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

18 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2024, в котором мадридский «Реал» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Египет) — «Пачука» (Мексика).