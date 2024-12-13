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Футболист «Рубина» Чуни — о своей фамилии: в Италии и Германии произносят Куни

Футболист «Рубина» Чуни — о своей фамилии: в Италии и Германии произносят Куни
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Албанский форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни рассказал, как правильно произносить его фамилию.

– Как правильно произносить твою фамилию?
– В Албании говорят Чуни, а в Италии и Германии – Куни. Но вообще правильнее говорить Чуни, — приводит слова Чуни Metaratings.

О переходе Чуни «Рубин» объявил 11 сентября. Футболист подписал контракт сроком на четыре года. Марвин — универсальный нападающий, способный сыграть как в центре атаки, так и на флангах. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл шесть матчей за «Рубин» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в € 1,2 млн. Ранее албанец выступал за такие команды, как «Фрозиноне», «Саарбрюккен», «Зонненхоф Гроссаспах».

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