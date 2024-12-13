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УЕФА обновил клубный рейтинг, в топ-200 четыре команды из России

УЕФА обновил клубный рейтинг, в топ-200 четыре команды из России
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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый клубный рейтинг перед началом сезона-2024/2025.

Первую строчку рейтинга занимает английский «Манчестер Сити». На второй позиции расположился мадридский «Реал», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов. Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария».

В топ-200 рейтинга вошли четыре российских клуба — «Зенит» (112), «Спартак» (123), «Локомотив» (151) и «Краснодар» (183).

Топ-10 обновлённого клубного рейтинга УЕФА:

1. «Манчестер Сити» (Англия).
2. «Реал» (Испания).
3. «Бавария» (Германия).
4. «Ливерпуль» (Англия).
5. «Рома» (Италия).
6. «ПСЖ» (Франция).
7. «Челси» (Англия).
8. «Боруссия» Дортмунд (Германия).
9. «Интер» (Италия).
10. «Вильярреал» (Испания).

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