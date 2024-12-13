Артём Дзюба объявил свои цели на 2025 год

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обозначил свои футбольные цели на 2025 год. Он признался, что хочет сохранить прописку в РПЛ и намерен побить рекорды результативности в российском футболе. Так, он хочет стать самым забивным россиянином в истории. Сейчас рекорд принадлежит Александру Кержакову — 233 гола. У Дзюбы уже 232 забитых мяча. Кроме того, Артёму осталось набрать шесть результативных действий, чтобы превзойти рекорд Дмитрия Лоськова (266 очков по системе «гол+пас»).

«Цели на 2025 год? Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм», — приводит слова Дзюбы Sport24.