«Это мой футбольный отец». Игрок «Спартака» Зобнин — о Станиславе Черчесове

Бывший футболист московского «Динамо» Роман Зобнин, ныне выступающий за «Спартак», назвал своим футбольным отцом Станислава Черчесова. Российский специалист в ходе тренерской карьеры успел поработать как с красно-белыми, так и с бело-голубыми.

— Как в тебе разжигал желание играть в футбол в «Динамо» Станислав Черчесов?

— На самом деле, [если] быть честным — это мой футбольный отец. При нём я заиграл, — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сейчас Черчесов возглавляет сборную Казахстана, а ранее он тренировал национальную команду России. На клубном уровне он успел поработать в Польше, Венгрии и России.