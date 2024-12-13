Борис Игнатьев: Угальде и Батраков сегодня на пьедестале российского футбола

Российский тренер Борис Игнатьев назвал лучших футболистов чемпионата страны по итогам первой части сезона-2024/2025. Он выделил Манфреда Угальде из «Спартака» и Алексея Батракова из «Локомотива».

«Конечно, Угальде — номер один в этом сезоне РПЛ. А также назвал бы лучшим перспективного и молодого футболиста «Локомотива» Батракова. Эти два игрока сегодня на пьедестале российского футбола. Батраков заслуженно выиграл звание лучшего молодого игрока России. Тут без вариантов! Когда делали опрос, я называл его кандидатуру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.