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Борис Игнатьев: Угальде и Батраков сегодня на пьедестале российского футбола

Борис Игнатьев: Угальде и Батраков сегодня на пьедестале российского футбола
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Российский тренер Борис Игнатьев назвал лучших футболистов чемпионата страны по итогам первой части сезона-2024/2025. Он выделил Манфреда Угальде из «Спартака» и Алексея Батракова из «Локомотива».

«Конечно, Угальде — номер один в этом сезоне РПЛ. А также назвал бы лучшим перспективного и молодого футболиста «Локомотива» Батракова. Эти два игрока сегодня на пьедестале российского футбола. Батраков заслуженно выиграл звание лучшего молодого игрока России. Тут без вариантов! Когда делали опрос, я называл его кандидатуру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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