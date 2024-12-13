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Дмитрий Булыкин: первая часть РПЛ больше всего удалась «Спартаку»

Дмитрий Булыкин: первая часть РПЛ больше всего удалась «Спартаку»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«У нас достаточно тренеров, которые себя хорошо показали в первой части сезона: Семак, Мусаев и Галактионов. Но я, наверное, выделю Станковича. У «Спартака» был хороший прогресс в концовке первой части, когда Угальде много забивал. Они даже обыграли «Краснодар» и вышли на третье место.

Это очень хороший прогресс для «Спартака» при Станковиче. Хоть «Краснодар» при Мусаеве выиграл 11 матчей подряд, а «Зенит» делит с ними первое место, первая часть больше всего удалась «Спартаку», который подтянулся к лидирующей группе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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