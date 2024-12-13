«Спартак» нас похоронил». Роман Зобнин — о вылете «Динамо» в ФНЛ

Бывший полузащитник «Динамо» Роман Зобнин поделился воспоминаниями о вылете бело-голубых из Российской Премьер-Лиги в 2016 году.

— Никто не верил, что «Динамо» может вылететь, но это стало реальностью. Как ты сам объясняешь, почему эта команда оказалась там?

— Я не хочу никого, честно, обвинять. А «Спартак» нас похоронил, по-моему. Они были с «Уфой». Если бы они обыграли бы «Уфу», то мы бы сохранились. Но так получилось, бывает такое в футболе, что очень много очков потеряли, с учётом того, что состав, в принципе, нормальный был, хороший, футболистов очень много с именем было. Ну, не набрали свои очки где-то. Никто не верил в это. А кого мне обвинять? Футболисты виноваты. Все виноваты. От руководителя до футболистов, — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».