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«Хватал за горло». Роман Зобнин — о тренерских установках Массимо Карреры в «Спартаке»

«Хватал за горло». Роман Зобнин — о тренерских установках Массимо Карреры в «Спартаке»
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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин вспомнил о совместной работе с итальянским тренером Массимо Каррерой.

— Вот сейчас Глушаков, например, часто даёт интервью и рассказывает, что Массимо Каррера, например, мог забыть вообще, как дать установку.
— Он установку давал, переводчика хватал за горло и говорил: «Вот это соперник, вы должны так же сейчас его схватить за горло и не отпускать его. После 90-й минуты отпустить только».

— На какую команду так?
— Да на всех, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Роман Зобнин играет за красно-белых с 2016-го.

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