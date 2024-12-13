«Начали ругаться между собой». Зобнин — о причине развала чемпионского «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о том, как развалился чемпионский состав красно-белых. Напомним, в последний раз московский клуб выигрывал титул РПЛ в сезоне-2016/2017.

«Я думал, что мы ещё раза три, наверно, точно выиграем этим составом, честно. Я даже с ребятами общался, ну типа там в шутку говорил: «Сколько ещё раз мы выиграем?» Потому что ну реально сильная команда была. Что случилось, не знаю. Наверное, не ко мне вопросы. Ну, начали ругаться между собой, очевидно. Не знаю, что-то произошло.

Просто, возможно, какие-то отношения испортились просто внутри команды, между и ребятами, наверное, и с тренером, наверное. Может быть, какие-то ситуации произошли, которые не понравились кому-то, например. Честно, не могу сказать. У меня прекрасно всё было. Я ни с кем не ругался. Я отпраздновал чемпионство, готовился дальше к Лиге чемпионов, но травма была, правда, но как бы у меня всё было хорошо, я ни с кем не ругался», — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».