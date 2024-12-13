Игнатьев: Слишкович не сделал никаких сдвигов в лучшую сторону, его назначение — провал

Известный отечественный тренер Борис Игнатьев раскритиковал главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

«Не стал бы хоронить «Оренбург». Всё-таки эта команда показывает игровой и симпатичный футбол. Но они не могут добиться результата, поэтому у них меньше всех шансов продолжить свою жизнь в РПЛ. Однако есть практически три месяца на подготовку к весенней части, формирование и приобретение футболистов. Если они выиграют два матча весной, то уже будут у своей цели.

Пока назначение Слишковича в «Оренбург» можно назвать провальным — по ходу движения поезда он впрыгнул в последний вагон. Ему сложно добиваться тех результатов, которые были до него. Он не сделал никаких сдвигов в лучшую сторону», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.