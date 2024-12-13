«Бились и за тренера». Зобнин — об атмосфере в чемпионском «Спартаке»

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин вспомнил об атмосфере в клубе в сезоне-2016/2017, когда красно-белые стали чемпионами России.

«Химия» должна быть на самом деле, и это не только касается футболистов, это касается и персонала, и тренерского штаба, чтобы были все вместе. Например, в чемпионский сезон мы постоянно с тренерским штабом, с Каррерой, ходили, посещали разные мероприятия, дни рождения, в ресторан, вместе где-то могли выпить бокал вина, то есть не было какой-то границы между футболистом и тренером. Не было вообще.

Нам это очень сильно нравилось, и мы бились и за тренера в том числе. И этот результат, и какое-то ещё везение, всё это подкреплялось, поэтому, собственно, это вылилось и в чемпионство», — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».