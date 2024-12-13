Тренер «Реала» Анчелотти: для нас Винисиус продолжает оставаться лучшим в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о бразильском нападающем «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«Для нас Винисиус продолжает оставаться лучшим в мире. Он всегда с огромным смирением, что нехарактерно для игрока его уровня. Но тот уровень, на котором он находится, нас не удивляет», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.