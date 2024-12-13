«Лёгких игр не бывает». Компани — о предстоящем матче с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказал мнение касаемо предстоящей игры с «Майнцем» в 14-м туре чемпионата Германии. Команды сыграют 14 декабря, начало в 17:30 мск.

«Мы очень уважаем соперника и знаем, что лёгких игр не бывает. Перед кубковой игрой говорили о том, насколько опасными могут быть игры. Нам нужно показать себя, но мы всегда верим в команду», — приводит слова Компани Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Венсан Компани возглавил команду летом 2024 года, контракт тренера рассчитан до конца лета 2027 года. После 13-го тура Бундеслиги «Бавария» является лидером (33 очка), на втором месте — «Айнтрахт» (26 очков), на третьем — «Байер» (26 очков).