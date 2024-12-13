Дмитрий Булыкин: «Оренбург» — главный кандидат на вылет из РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что считает «Оренбург» главным кандидатом на вылет из Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Оренбургу» будет очень тяжело сохранить прописку в РПЛ, хотя «Ахмат» был ниже, но сейчас они наладили игру. Думаю, «Оренбург» — это главный кандидат на вылет из РПЛ. У них такая сложная команда, что Слишковичу не удаётся добиться результата и привести всё в порядок. Уже вторая часть сезона покажет, на что способен «Оренбург» во главе с Слишковичем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Оренбург» замыкает таблицу с пятиочковым отставанием от остальных команд — на счету команды Владимира Слишковича восемь очков после 18 туров.