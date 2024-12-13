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Зобнин: Рианчо не знал, как работать с командой, в «Спартаке» его не понимали

Зобнин: Рианчо не знал, как работать с командой, в «Спартаке» его не понимали
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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин вспомнил о совместной работе с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Раулем Рианчо. Испанский специалист руководил «Спартаком» осенью 2018 года после увольнения Массимо Карреры.

— Рауль Рианчо — это самый загадочный тренер, который попадался тебе?
— От него исходило очень много энергии, но ребята [его] не понимали.

— А вот эта энергия — это что?
— Видимо, у него было очень много желания, но он не знал, как работать с командой.

— Как главный тренер?
— Да. Хотя он хотел очень сильно прям это. Где-то даже, когда они работали вместе, Рауль даже на себя роль главного тренера брал. Постоянно он руководил и тренировками, и теориями и так далее, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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