«Мы всегда испытывали проблемы с «Райо». Анчелотти — о следующем матче «Реала»

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказал мнение касаемо предстоящей игры с «Райо Вальекано» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 14 декабря, начало в 23:00 мск.

«Матч будет трудным, мы всегда испытывали проблемы с «Райо». Они играют хорошо и интенсивно, но мы уверены в себе. Команда хорошо восстановилась после очередного дня отдыха, и мы с нетерпением ждём этого матча», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

После 16-го тура чемпионата Испании лидером является «Барселона» (38 очков), на втором месте — «Реал» Мадрид (36 очков), на третьем — «Атлетико» Мадрид (35 очков).