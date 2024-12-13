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Борис Игнатьев: легионеры «Зенита» потеряли мотивацию, без неё тяжело добиваться побед

Борис Игнатьев: легионеры «Зенита» потеряли мотивацию, без неё тяжело добиваться побед
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Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что у иностранных игроков «Зенита» снизилась мотивация.

«Не думаю, что у Семака нет рычагов в «Зените». В команде достаточно большая скамейка — можно использовать других футболистов, когда кто-то не выполняет определённые функции и задачи. Мы видели, что «Зенит» играл в хороший и созидательный футбол, но потом они сбросили скорости. А без скорости в футболе сложно добиться результата. Но потом «Зенит» опять обрёл своё лицо и начал играть в тот футбол, который позволяет кадровый ресурс и требования.

Однако в последних матчах у питерской команды было много игры поперёк поля и контроля мяча, и не более того. Это говорит, что притупляется внутренняя мотивация, отсюда два поражения. Без этого важного качества тяжело добиваться побед даже большим мастерам. Можно говорить, что легионеры «Зенита» потеряли мотивацию. Они играют в футбол, а не решают задачи. В каждом матче нужно решать конкретную задачу, но, чтобы это делать, нужно создать себе определённое преимущество в некоторых компонентах», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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