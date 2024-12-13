Карло Анчелотти высказался о нынешней форме «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о неудачных результатах английского «Манчестер Сити» в последних матчах. За последние 10 игр во всех турнирах «горожане» одержали одну победу.

«Моё мнение о форме «Сити»? Я не даю Пепу никаких советов, нет. Моё мнение о нём не меняется из-за недавних результатов, он был новатором. Мы можем контролировать многие вещи, но не результаты матчей», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 15 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.