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Булыкин: надеюсь, что Батраков будет продолжать радовать, — у него большое будущее

Булыкин: надеюсь, что Батраков будет продолжать радовать, — у него большое будущее
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Что касается лучшего футболиста первой части РПЛ, то это Батраков. Он хорошо показал себя за этот отрезок. «Локомотив» шёл на третьем месте, но сейчас его сместили. Думаю, что нас ждёт очень интересная борьба после зимней паузы.

Но я выделю не только Батракова, а молодой «Локомотив». Клуб поменял стратегию и обновил полкоманды. Все думали, что «Локомотив» будет бороться за выживание, но ребята молодцы. Они с горящими голодными глазами шли на третьем месте. Думаю, они себя ещё покажут во второй части сезона. Будем надеяться, что Батраков ещё продолжит нас радовать, потому что он один из ярких молодых футболистов, у которых большое будущее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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