Результаты жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 среди европейских сборных

Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка национальных команд, которые примут участие в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Отметим, что окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки:

Группа А: Германия/Италия (победитель), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиля, Эстония, Молдавия.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтейнштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Напомним, сборная России не была включена в число участников жеребьёвки. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.