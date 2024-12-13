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Роман Зобнин: Тедеско — это топ-тренер, в плане психологии — лучший, с кем я работал

Роман Зобнин: Тедеско — это топ-тренер, в плане психологии — лучший, с кем я работал
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о бывшем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско. Немецкий специалист возглавлял красно-белых в период с 2019 по 2021 год.

«Это топ-тренер, ну серьёзно. Ну не зря он, понятно, что в Бельгии сейчас нет результата, но я общаюсь с помощниками, там тоже есть свои моменты. Но это топ-тренер, он в плане психологии, наверное, лучший, с кем я работал. В тренировках ты всегда чувствуешь его какое-то внимание, энергию, ты чувствуешь себя нужным в команде.

Почти любой футболист, понятно, что кто не играет, меньше, но там, по большей части, 85% все чувствовали себя нужными. Человек 15−16, наверное, кто всегда играли, они всегда чувствовали, что нужны. И они знали, что делать в той или иной ситуации, при обороне, при атаке, в прессинге», — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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