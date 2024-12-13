Слот — об истекающих контрактах Трента, Салаха и ван Дейка: меня не беспокоит эта ситуация

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об истекающих контрактах у защитников «красных» Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и у нападающего команды Мохамеда Салаха. Нидерландский специалист отметил, что его не беспокоит сложившаяся ситуация.

«Меня это не беспокоит, мы просто принимаем ситуацию такой, какая она есть. Они играют в очень хорошем клубе и к текущему моменту показывают отличные результаты», — приводит слова Слота британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Действующие контракты Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитаны до лета 2025 года. С 1 января футболисты смогут вести переговоры с клубами из-за рубежа.