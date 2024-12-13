Денис Бояринцев назвал Станковича и Галактионова лучшими тренерами первой части РПЛ

Бывший российский футболист Денис Бояринцев назвал Деяна Станковича из «Спартака» и Михаила Галактионова из «Локомотива» лучшими тренерами первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Сложно выбрать лучшего тренера первой части РПЛ. Если «Локомотив» не провалился бы, назвал бы Галактионова. Но команда сдала в концовке — не хватило стабильности. По концовке перед зимней паузой можно назвать лучшим тренера «Спартака» Станковича.

Но моё мнение разделилось на две части: за первую половину Галактионову, а за заключительную часть — Станковичу. В целом нет тренера-открытия в РПЛ. Но если брать команду-дебютанта, можно выделить тренера «Акрона» Тедеева», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.