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Апелляция на снятие дисквалификации с тренера «Барселоны» Флика была отклонена

Апелляция на снятие дисквалификации с тренера «Барселоны» Флика была отклонена
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Поданная «Барселоной» апелляция на снятие двухматчевой дисквалификации с главного тренера «сине-гранатовых» Ханс-Дитера Флика была отклонена, сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo. Таким образом, немецкий специалист пропустил следующие два матча «Барселоны» в Ла Лиге — с «Леганесом» и мадридском «Атлетико».

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2).

Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. В среду, 11 декабря, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета.

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