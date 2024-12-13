Зобнин ответил, была ли у него личная беседа с Соболевым по поводу перехода в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил, была ли у него личная беседа с Александром Соболевым по поводу перехода форварда в «Зенит». Скандальный трансфер состоялся летом 2024 года.

— Если ты играешь за клуб, неважно, это «Спартак», «Зенит» или «Барселона», ты должен уважать всех людей, которые там [работают], и любить этот клуб, отдаваться ему на сто процентов. Ну, потому что у тебя хотя бы есть, не знаю, контракт. И тебе этот клуб платит деньги, кормит тебя, условно. Поэтому ты должен быть ему благодарным и отдаваться этому клубу на сто процентов. Просто Соболев так попал, что в тот момент у него был переход в «Зенит». Вот, поэтому в контексте Соболева это и произошло.

— У тебя как у капитана была с ним беседа?

— Нет. Я с ним в хороших отношениях, но беседы по ситуации его перехода в «Зенит» не было, — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».