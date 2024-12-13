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Денис Бояринцев: Барко — ключевая фигура «Спартака», Угальде просто делает свою работу

Денис Бояринцев: Барко — ключевая фигура «Спартака», Угальде просто делает свою работу
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде и аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

«Угальде просто делает свою работу, хотя все ему пророчили не самые радужные перспективы. Казалось, что он плохо выглядел, как только пришёл в «Спартак». Но сейчас он просто делает свою работу, забивая голы. Да, он забил много рабочих мячей за счёт какого-то чутья, но у него очень хорошие ассистенты. Поэтому он хорошо выглядит в бомбардирской гонке. А так ключевая фигура «Спартака» — Барко.

Во время покупки Угальде были сомнения, ведь взяли футболиста за приличные деньги. Плюс ему очень тяжело далось начало в «Спартаке». Он выглядел не очень ярко и не мог попасть в свою струю. Сейчас Угальде забивает, поэтому и ценник его растёт. Нет ничего удивительного, что его стоимость выросла на € 6 млн. Всё заслуженно», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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