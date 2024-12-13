«Я это точно знаю». Орлов обвинил российские клубы в договорных матчах

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов обвинил российские футбольные клубы в проведении договорных матчей. В частности, речь пошла о чеченских, осетинских и кабардино-балкарских командах, однако конкретные клубы Орлов не назвал. По его словам, «договорняки» в таких встречах — это дело рук местных чиновников.

«Эти республики, знаете… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой. А тренеры только исполняли эту миссию, понимаете? Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».