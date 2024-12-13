Корнаухов: раскрыться в ЦСКА Гуарирапе пока не удалось

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о нападающем армейцев Сауле Гуарирапе. Корнаухов считает, что пока форвард не смог в полной мере раскрыться в ЦСКА.

«Раскрыться ему пока не удалось. В прошлом сезоне в составе «Сочи» у него была очень хорошая статистика. В ЦСКА пока этого не хватает. Очень надеемся на зимнюю паузу. Надеюсь, он поймёт, что от него требуют», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гуарирапа провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Армейцы ушли на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).