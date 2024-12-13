Игрок «Спартака» Зобнин рассказал, были ли у него предложения от клубов из-за рубежа

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, поступали ли ему предложения от клубов из-за рубежа. 30-летний Зобнин выступает за красно-белых с 2016-го.

— А правда ли, что после чемпионата мира у тебя были предложения из других стран?

— Слухов было очень много, но предложений… Не знаю.

— А поехал бы? Ну, гипотетически, представь.

— Гипотетически? Ну да, наверное, поехал бы. Вопрос условий, вопрос команды, там много нюансов. Плюс у меня дети, семья тоже хочет, не хочет. Я один точно это решение не принимал бы.

— А какой чемпионат был просто тебе внутренне ближе? Ну, ты смотришь там, не знаю.

— Ну, немецкий мне нравится чемпионат, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».