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Игрок «Спартака» Зобнин рассказал, были ли у него предложения от клубов из-за рубежа

Игрок «Спартака» Зобнин рассказал, были ли у него предложения от клубов из-за рубежа
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, поступали ли ему предложения от клубов из-за рубежа. 30-летний Зобнин выступает за красно-белых с 2016-го.

— А правда ли, что после чемпионата мира у тебя были предложения из других стран?
— Слухов было очень много, но предложений… Не знаю.

— А поехал бы? Ну, гипотетически, представь.
— Гипотетически? Ну да, наверное, поехал бы. Вопрос условий, вопрос команды, там много нюансов. Плюс у меня дети, семья тоже хочет, не хочет. Я один точно это решение не принимал бы.

— А какой чемпионат был просто тебе внутренне ближе? Ну, ты смотришь там, не знаю.
— Ну, немецкий мне нравится чемпионат, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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