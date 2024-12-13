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«Мне нужно продолжать в том же духе». Беллингем — о своей игре

«Мне нужно продолжать в том же духе». Беллингем — о своей игре
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Полузащитник «Реала» Мадрид Джуд Беллингем рассказал о своём состоянии, а также о предстоящем матче с «Райо Вальекано». Игра 17-го тура чемпионата Испании состоится 14 декабря, начало в 23:00 мск.

«Я забиваю много голов, играю намного лучше, чувствую себя очень хорошо и очень уверен в себе. Теперь мне нужно продолжать в том же духе. Следующий матч чемпионата очень важен для продолжения выступления в Ла Лиге», — приводит слова Беллингема Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в сезоне-2024/2025 Джуд Беллингем провёл 12 матчей в составе мадридского «Реала» в испанской Ла Лиге. Он забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.

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