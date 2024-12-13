Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент РФС Колосков: возможное участие России в отборе на ЧМ — глупость

Экс-президент РФС Колосков: возможное участие России в отборе на ЧМ — глупость
Комментарии

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков полагает, что сборная России ни при каких обстоятельствах не была бы допущена до жеребьёвки квалификации чемпионата мира — 2026 среди европейских команд.

«Возможное участие России в отборе на чемпионат мира — глупость какая-то. Не знаю, кто такое вбрасывает. Что изменилось? Ситуация только обостряется, какой здесь футбол? Пока всё не закончится, ни о каком возвращении речи быть не может. Какой отбор на ЧМ? Какие группы? ФИФА — серьёзная организация. Удивляюсь, кто так пишет и предполагает это», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 среди европейских сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android