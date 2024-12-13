Экс-президент РФС Колосков: возможное участие России в отборе на ЧМ — глупость

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков полагает, что сборная России ни при каких обстоятельствах не была бы допущена до жеребьёвки квалификации чемпионата мира — 2026 среди европейских команд.

«Возможное участие России в отборе на чемпионат мира — глупость какая-то. Не знаю, кто такое вбрасывает. Что изменилось? Ситуация только обостряется, какой здесь футбол? Пока всё не закончится, ни о каком возвращении речи быть не может. Какой отбор на ЧМ? Какие группы? ФИФА — серьёзная организация. Удивляюсь, кто так пишет и предполагает это», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.