Форвард «Рубина» Чуни назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Албанский нападающий казанского «Рубина» Марвин Чуни назвал главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

– Кто главный фаворит РПЛ в этом сезоне?

– Думаю, «Краснодар» и «Зенит», — приводит слова Чуни Metaratings.

После 18 туров РПЛ у «Зенита» и «Краснодара» по 39 очков. О переходе Чуни «Рубин» объявил 11 сентября. Футболист подписал контракт сроком на четыре года. Марвин — универсальный нападающий, способный сыграть как в центре атаки, так и на флангах. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл шесть матчей за «Рубин» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в € 1,2 млн. Ранее албанец выступал за такие команды, как «Фрозиноне», «Саарбрюккен», «Зонненхоф Гроссаспах».