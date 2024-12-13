Юрий Сёмин назвал имя лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде лучшим футболистом первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Манфред Угальде – лучший игрок первой части сезона РПЛ. Есть статистика, которая определяет лучших и худших. Нападающий «Спартака» — лучший, потому что больше всех забил и занимает первое место в списке бомбардиров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 встреч.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.