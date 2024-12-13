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Габелия: если Грузия выйдет на чемпионат мира, это будет большая радость!

Габелия: если Грузия выйдет на чемпионат мира, это будет большая радость!
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Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия отреагировал на результаты жеребьёвки квалификации на ЧМ-2026. Сборная Грузии сыграет с Болгарией, Турцией и с победителем пары Испания — Нидерланды.

«Вечно испанцы с нами! Сейчас слабых соперников почти не бывает. Да, есть топ-сборные, но сюрприз могут преподнести все. И Турция, и Болгария в группе с Грузией — не подарок. А Испания или Нидерланды — тем более.

Конечно, если Грузия выйдет на чемпионат мира, это будет ещё бо́льшая радость! После того как страна стала независимой, это был бы самый большой успех. На клубном уровне удач ещё не было, но выйти на чемпионат мира будет вдвойне приятно, праздник будет в два раза сильнее, чем когда выходили на чемпионат Европы. Со всеми можно бороться, жизнь полна неожиданностей», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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