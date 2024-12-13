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Тренер «Ливерпуля» Слот: Салах помогает нам надёжно действовать в обороне

Тренер «Ливерпуля» Слот: Салах помогает нам надёжно действовать в обороне
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о 32-летнем нападающем мерсисайдцев Мохамеде Салахе. Нидерландский специалист отметил, что египтянин не только много забивает, но и не забывает отрабатывать в обороне.

«Я работаю здесь со многими качественными игроками, и Мо — один из них. Он должен забивать голы, это его обязанность. Но также благодаря Салаху мы мало пропускаем», — приводит слова Слота британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. С 1 января египетский футболист сможет вести переговоры с клубами из-за рубежа.

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