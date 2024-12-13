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Рыночная стоимость Неймара сократилась на 50% — Transfermarkt

Рыночная стоимость Неймара сократилась на 50% — Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии. Так, свою новую стоимость получил бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар.

До обновления рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляла € 30 млн, но теперь она сократилась вдвое и составляет € 15 млн.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями. Бо́льшую часть сезона футболист восстанавливался от серьёзной травмы.

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