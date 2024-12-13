«Тычут камерой в лицо». Алексей Батраков рассказал, что его раздражает после поражений

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признался, что его раздражает после неудачных матчей. Ему не нравится, когда журналисты слишком навязчиво задают вопросы и «тычут камерой или микрофоном в лицо».

— Как отвечаешь журналистам после неудачного матча?

— Наверное, я могу отказать в интервью. Такие случаи были. Иногда бывает тяжело говорить. Я где-то прокручиваю, какие вопросы могут задать. Самое неприятное даже не вопросы какие-то, а когда тычут камерой или микрофоном в лицо. Соцсети? У меня есть пара страничек, да, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Батраков стал ключевым игроком «Локомотива». Многие эксперты сходятся во мнении, что Алексей является открытием этого сезона в российском футболе.