Transfermarkt обновил рыночную стоимость Криштиану Роналду

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сейчас 39-летний футболист оценивается в € 12 млн (было € 15 млн).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.