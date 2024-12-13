Дмитрий Радченко: не думаю, что Семак утратил контроль над командой

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о ситуации в «Зените». Он не считает, что главный тренер команды Сергей Семак потерял контроль над командой.

«Мне не кажется, что Семак утратил контроль над командой. Ходит много разговоров о «Зените», но последние два матча были проиграны, поэтому это нормальная история. Нужно подождать, как команда подготовится на зимних сборах ко второй части сезона.

Уже много раз озвучивали, в чём причина неудач «Зенита». Посмотрите матчи с «Акроном» и «Крыльями Советов», где у питерской команды было огромное преимущество. «Зенит» превосходил во всём своих соперников, но не удалось забить, хотя моменты были. Однако те ошибки, которые были в обороне команды, нужно исправлять. Многие клубы пользуются ими», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.