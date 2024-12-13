Зобнин — о тренере «Спартака»: Станкович не любит слабых, бесхарактерных людей, вообще

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. По словам Зобнина, сербский специалист «живёт за счёт эмоций».

— Что он за человек? Тренера мы изучаем постепенно, и пока тоже нет какого-то чёткого представления. А вот что он за персона?

— Большая персона. Человек, который любит эмоции, так сказать. Живёт за счёт эмоций, он любит, чтобы на тренировках бились все в хорошем смысле, не любит слабых людей, бесхарактерных, вообще.

— Как это проявлялось?

— Сразу видно. Были разговоры и так далее. Человек, который побеждал, выигрывал кубки, соответственно, он знает, что такое победа и какой ценой она достигается. Вот, собственно, поэтому и эмоции, и характер, и страсть, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».