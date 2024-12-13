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«Интер Майами» представил новую выездную форму на сезон-2025

«Интер Майами» представил новую выездную форму на сезон-2025
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Американский футбольный клуб «Интер Майами» представил новую выездную форму от немецкого спортивного бренда adidas на сезон-2025.

Фото: ФК «Интер Майами»

Фото: ФК «Интер Майами»

«Этот комплект служит данью уважения Форт-Лодердейлу, городу, который стал крепостью для «Интер Майами» и сценой для некоторых из самых значимых вех клуба. Поскольку 2025 год знаменует собой последний сезон команды в Форт-Лодердейле (на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум». — Прим. «Чемпионата») перед переездом в «Майами Фридом Парк», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В нынешнем сезоне «Интер Майами» дошёл до стадии 1/8 финала плей-офф МЛС, где команда Лионеля Месси уступила «Атланте Юнайтед» Алексея Миранчука в трёхматчевом противостоянии.

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