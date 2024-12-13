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Радченко: уверен, Соболев начнёт забивать за «Зенит», когда пройдёт давление

Радченко: уверен, Соболев начнёт забивать за «Зенит», когда пройдёт давление
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о ситуации Александра Соболева в команде. Он считает, что форвард начнёт забивать, когда пройдёт основное давление на него. Напомним, за первую часть РПЛ Александр Соболев не оформил за «Зенит» ни одного результативного действия.

«Понятно, что от Соболева в «Зените» ждали большего. Все думали, что адаптационный процесс пройдёт быстрее и он будет приносить пользу. Тренерский штаб команды доверяет ему, но давление, которое оказывалось на него до трансфера и сейчас, очень сильно ему мешает. Я уверен: когда пройдёт это давление, Соболев начнёт забивать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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