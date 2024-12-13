«Мы должны начать матч максимально интенсивно». Мотта — о предстоящей игре с «Венецией»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказал мнение касательно предстоящего матча с «Венецией». Игра состоится в рамках 16-го тура Серии А 14 декабря в 22:45 мск.

«Игроки знают, что нужно делать завтра. Мы должны начать матч с максимальной интенсивностью, чтобы добиться результата на своей стороне. У нас три великолепных вратаря, есть здоровая конкуренция, которая полезна для них и для команды», — приводит слова Мотты Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

После 15-го тура Серии А таблицу возглавляет «Аталанта» (34 очка), на втором месте — «Наполи» (32 очка), на третьем — «Фиорентина» (31 очко), «Ювентус» находится на шестом месте (27 очков).