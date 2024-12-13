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«Он тормозит атаки». Ветеран ЦСКА раскритиковал Пьянича

«Он тормозит атаки». Ветеран ЦСКА раскритиковал Пьянича
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил звёздного полузащитника армейцев Миралема Пьянича. Он присоединился к клубу осенью на правах свободного агента. Однако Хомуха считает, что именитый босниец не сможет стать лидером ЦСКА. Стиль РПЛ не подходит Миралему, который играет слишком медлительно. Дмитрий считает, что Пьянич только тормозит атаки команды.

«Не думаю, что он станет одним из ведущих футболистов команды. Лига у нас непростая. Много борьбы, много движения, а это не его козырь.

Пьянич медлительный? Да. И он всё время очень низко опускается, к защитникам. Ему необходимо искать позицию между линиями и разгонять атаки. А Пьянич своими решениями их только притормаживает», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

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