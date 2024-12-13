Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в процентном соотношении

Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в процентном соотношении
Комментарии

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в процентном соотношении. При этом вероятность чемпионства «Спартака», который занимает третье место в таблице на момент зимнего перерыва, Бышовец даже не рассматривал.

«Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», – приводит слова Бышовца «Советский спорт».

Материалы по теме
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ
Рейтинг
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android