Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в процентном соотношении

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в процентном соотношении. При этом вероятность чемпионства «Спартака», который занимает третье место в таблице на момент зимнего перерыва, Бышовец даже не рассматривал.

«Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», – приводит слова Бышовца «Советский спорт».