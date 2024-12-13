Шаронов назвал команду, которая выделялась в первой части нынешнего сезона РПЛ

Бывший игрок и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов назвал команду, которая выделялась в первой части Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Красно-белые стали лучше действовать в нападении. У них хорошо выстроена позиционная атака, потому что футболисты держат структуру. «Спартак» выделяется среди всех из-за этого компонента. Ни одна команда в РПЛ не имеет такую структуру в атаке», – приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).