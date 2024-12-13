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Хомуха — о Файзуллаеве: это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы

Хомуха — о Файзуллаеве: это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы
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Экс-футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике армейцев Аббосбеке Файзуллаеве. Ветеран считает, что молодой узбекистанский футболист не потянул бы уровень европейских топ-чемпионатов. Он в полной мере мог бы раскрыться в бельгийской, нидерландской или турецкой лигах.

«Это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы. А во всех остальных лигах Файзуллаев был бы востребован. В Голландии, в Турции он был бы полезен многим командам.

В Испании, Италии у него не получится? Там уровень игры, интенсивности очень высокие. А у Аббоса не самые выдающиеся физические данные. Это не его конёк. Ему будет тяжело в силовой борьбе. Он больше приближен к голландскому, бельгийскому чемпионатам. Вот там бы он себя смог реализовать в полной мере», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Файзуллаев входит в сферу интересов «Монако». Французский клуб уже однажды купил полузащитника из ЦСКА — это был Александр Головин, который выступает за монегасков по сей день.

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