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«Он великолепный футболист». Мотта — о хавбеке «Ювентуса»

«Он великолепный футболист». Мотта — о хавбеке «Ювентуса»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказал мнение касательно игры полузащитника Тёна Копмейнерса в команде.

«Копмейнерс имеет для нас основополагающее значение. Мне нравится видеть его язык тела, который просто фантастический, его психологический подход. Он великолепный футболист, и по многим причинам трудно убрать с поля такого игрока, как он», — приводит слова Мотты Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Тён Копмейнерс перешел в «Ювентус» летом 2024 года из «Аталанты», сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт полузащитника рассчитан до июня 2029 года.

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