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«Я хочу вернуть своих игроков!» Гвардиола — о потенциальных трансферах «Сити» зимой

«Я хочу вернуть своих игроков!» Гвардиола — о потенциальных трансферах «Сити» зимой
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, намерен ли клуб покупать футболистов в зимнее трансферное окно с целью улучшения результатов команды.

«Я хочу вернуть своих игроков, тех, что у нас уже есть! Мне бы очень хотелось, чтобы играла та команда, которая была у нас в начале сезона. Много раз говорил об этом. Единственное, о чём я жалею, что у меня нет именно этих футболистов, а не новых. Однако в определённый момент всё будет видно [будут ли трансферы]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент в составе «Манчестер Сити» травмированы семь футболистов.

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